Arrestaties na overval met geweren en bijl op juwelierszaak in Halsteren

Bij een juwelierszaak aan de Dorpsstraat in Halsteren (gemeente Bergen op Zoom) heeft woensdag rond 14.00 een gewapende overval plaatsgevonden. Daarbij werden schoten gelost en zijn met bruut geweld de vitrines vernield. Er zijn sieraden gestolen. In de avond zijn vier verdachten tussen de 20 en 25 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid.

Geweren en bijl

Drie daders gewapend met geweren en een bijl stapten woensdagmiddag de juwelierszaak binnen en vernielden meerdere vitrines. Buiten stond de vluchtauto met een vierde dader klaar. Er zijn sieraden buit gemaakt. Bij de overval werd ook geschoten, maar er raakte niemand gewond.

Vluchtauto

De overvallers sloegen op de vlucht in een zwarte Renault. De vluchtauto werd een uur later aangetroffen op een parkeerplaats in de Lepelstraat. De auto is veilig gesteld en wordt op sporen onderzocht. Het gaat om een gestolen auto met gestolen kentekenplaten. De politie vermoedt dat de daders daar overgestapt zijn in een ander voertuig.

Twintigers

Woensdagavond arresteerde de politie vier mannen op verdenking van betrokkenheid bij de overval. Het gaat om een 24-jarige Rotterdammer, een 25-jarige man uit Wolphaartsdijk, een 20-jarige man uit Klundert en een 23-jarige man waarvan de woonplaats niet bekend is. Zij zitten vast voor nader onderzoek.