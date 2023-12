Arrestaties na vondst cocaïnewasserij in woonwijk Schiedam

Print This Post

Bij een inval in een woning aan het Fultonplantsoen in Schiedam is donderdagmiddag een cocaïnewasserij aangetroffen. Een 53-jarige Rotterdammer en een 43-jarige Schiedammer zijn als verdachten aangehouden.

(Beeld: JBMedia)

Rond 17.00 werd een chemische lucht waargenomen tijdens een integrale controle bij een woning aan het Fultonplantsoen. Het arrestatieteam van de DSI viel het pand vervolgens binnen en trof er een cocaïnewasserij aan. In de woning zijn twee mannen aangehouden: een 53-jarige Rotterdammer en een 43-jarige Schiedammer.

Brandgevaar

De politie meldt vrijdag dat er sprake was van ‘een zeer brandgevaarlijke situatie’. Zo waren er tientallen jerrycans met chemicaliën, vaten en meerdere kilo’s cocaïne in het pand aanwezig. De aangetroffen drugs zijn vernietigd. De andere spullen zijn in beslaggenomen.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft het lab ontmanteld. De politie doet onderzoek.

De woning is op last van de gemeente per direct voor onbepaalde tijd gesloten.