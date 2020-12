Arrestaties om drugshandel naar Scandinavische landen (VIDEO)

Print This Post

Dinsdag heeft de politie zes aanhoudingen verricht in Wolvega en Heerenveen. De arrestanten zijn mannen van 20, 25, 27, 30 en 36 jaar die worden verdacht van handel in harddrugs en smokkel daarvan naar landen in Scandinavië. Ook zijn ze verdacht van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Wolvega

De mannen komen uit Heerenveen en Wolvega. Zij vervoerden volgens de politie heroïne en cocaïne naar Scandinavië. De politie doorzocht na de aanhoudingen op dinsdag twee woningen in Heerenveen, vier woningen in Wolvega en een aantal bedrijfspanden in Wolvega.

In de bedrijfspanden hadden de verdachten een autohandel. Ze handelden in auto’s die niet op naam stonden, of deden bij die handel zwarte betalingen. Zo wasten zij het geld dat zij met de drugshandel verdienden wit, denkt de politie. Bij de doorzoekingen vonden agenten ongeveer 10 kilo harddrugs, een nepvuurwapen, ongeveer 15.000 euro contant geld, een hoeveelheid vals geld en 36 cilinders lachgas.

Op papier had de groep verdachten geen inkomen van belang maar hadden niettemin een ruim uitgavenpatroon.

Intimiderend gedrag

De mannen vertoonden zeer intimiderend aanwezig in Wolvega, aldus de burgemeester van Weststellingwerf. Vooral in het horecagebied veroorzaakten zij veel overlast en problemen. Burgemeester André van de Nadort:

De leden van deze groep gedragen zich alsof zij de baas zijn op straat. Dat merk je aan de toon en intimiderende houding waarop ze bijvoorbeeld horecaondernemers, inwoners, boa’s en politieagenten aanspreken. Ook gedroegen zij intimiderend ten opzichte van gemeenteraadsleden. Zij belden onaangekondigd op hun woonadressen aan en lieten weten op de hoogte te zijn van onderzoek van de gemeente naar hen. Dit is een klassiek voorbeeld van intimiderend en ondermijnend gedrag en dat tolereren we niet.

Jongeren

Volgens de gemeente hebben de mannen die zijn aangehouden een leidende rol in een groep van ongeveer 20 minderjarigen en jongvolwassen, onder meer omdat ze met hun geld en status een voorbeeld waren voor de jongeren.

Om te voorkomen dat deze jongeren afglijden in de criminaliteit gaat de gemeente met andere organisaties regie voeren op de aanpak van deze jongeren. Ze zullen persoonlijk worden benaderd door politie en hulpverlening.