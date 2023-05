Arrestaties voor Duitse plofkraken, in Amsterdam en Utrecht

Print This Post

De politie heeft dinsdagochtend invallen gedaan in woningen in Utrecht, Amsterdam en Helmond, waarbij vijf mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij plofkraken in Duitsland.

(beeld uit archief)

23 tot 28 jaar

Het parket in Düsseldorf zegt dat er op negen locaties in Nederland invallen zijn geweest. De onderzoeken richten zich op ‘vijf Nederlands-Marokkaanse burgers van tussen de 23 en 38 jaar’.

Ze worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij in totaal 22 ontploffingen van geldautomaten in Duitsland tussen 20 mei 2021 en 30 augustus 2022, als uitvoerende daders of achter de schermen.

Meer dan een miljoen euro

Het gaat om explosies in Arnsberg, Bad Oeynhausen, Dormagen, Dortmund, Gelsenkirchen, Keulen, Löhne, Meerbusch, Pulheim, Sending, Viersen, Wesel (Noordrijn-Westfalen), Braunschweig, Hannoversch Münden, Ihlow, Rinteln (Nedersaksen), Dierdorf , Montabaur, Trier (Rijnland-Palts), Homburg (Saarland), Gelnhausen (Hessen) en Schuttrange (Luxemburg).

In totaal maakten de daders voor meer dan een miljoen euro buit en veroorzaakten ze voor meer dan twee miljoen euro schade aan eigendommen.

De Duitse wet voorziet in gevangenisstraffen van één tot vijftien jaar voor elk geval van het veroorzaken van een ontploffing met een explosief. Op diefstal in georganiseerd verband staat een gevangenisstraf van één tot tien jaar.