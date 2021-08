Arrestaties voor verkoolde lijken in uitgebrande pick-up in Suriname

Connect on Linked in

Aan de Noordpolderdam in Suriname zijn deze week drie verdachten aangehouden voor de lugubere vondst van drie verkoolde lijken in een uitgebrande pick-uptruck, op 18 juli. Volgens Waterkant zijn de verdachten twee mannen en een vrouw. De verdachten kwamen tijdens het onderzoek in beeld en zitten vast. Wat hun rol is geweest in de moordzaak maakt deel uit van het onderzoek van een gespecialiseerde eenheid van het Korps Politie Suriname.

(Beeld: Waterkant)

Ford Ranger

In de vroege ochtend van 18 juli werd aan de Noordpolderdam een uitgebrande pick-up van het merk Ford Ranger aangetroffen. Nadat de brandweer klaar was met blussen werden in de pick-up drie verkoolde lijken van mannen aangetroffen. Twee lichamen bevonden zich in de laadbak, de derde werd achterin het voertuig gevonden. Uit politieonderzoek bleek dat het drietal met geweld om het leven was gebracht.

Enkele dagen later maakte de Surinaamse politie de namen bekend van de omgekomen slachtoffers. Het ging om Rohitas Sital (39), Cedric Tertullien (27) en Shawn Stolk, alias Kasanpawiro (24). De afdeling Kapitale Delicten is belast met het onderzoek in deze zaak.

Beroving

Rohitas Sital werd in 2015 opgepakt voor een beroving in Paramaribo-Noord. In datzelfde onderzoek werd ook Romano Meriba, de pleegzoon van Desi Bouterse, gearresteerd. Bij Rohitas Sital werd de auto van een door de politie doodgeschoten roofovervaller gevonden. Ook werden bij Sital vuurwapens en een motorfiets in beslag genomen.

Over een mogelijk motief inzake de drie verkoolde lijken is nog niets naar buiten gebracht.