Arrestatieteam ingezet na ramkraak

Connect on Linked in

In Overijssel en in Noord-Holland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag ramkraken geweest. In Tubbergen reed rond 05.00 een auto in op het pand van een juwelier aan de Almeloseweg in Tubbergen. Getuigen zagen daarna een auto wegrijden.

Arrestatieteam

Die werd even later gesignaleerd in de buurt van de Sibculoseweg in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Daar zijn na inzet van een arrestatieteam vijf verdachten aangehouden. Er werden door agenten waarschuwingssloten gelost. Er loopt uitgebreid onderzoek naar de toedracht.

Fotozaak

Rond 03.00 werd er in Alkmaar een ramkraak gepleegd op een fotozaak aan de Van Ostadelaan. De daders ramden met een bestelbusje de glazen pui van de zaak. Het busje kwam niet door de pui heen en de daders zijn er zonder buit vandoor gegaan. De gebruikte bestelbus blijkt eerder gestolen te zijn in Alkmaar, aldus de politie. Vermoedelijk waren er drie daders.