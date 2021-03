Arrestatieteam stuit op harddrugs en wietkwekerij in woning Amersfoort

Connect on Linked in

Zwaarbewapende agenten zijn maandagmiddag rond 16.00 een woning binnengevallen aan de Leonorestraat in Amersfoort. Daarbij is de politie gestuit op een grote hoeveelheid harddrugs en een wietkwekerij. Eén verdachte is aangehouden.

De drugs zijn in beslag genomen en er wordt een onderzoek naar de herkomst ingesteld. Het soort harddrugs en de hoeveelheid zijn niet bekendgemaakt.

Volgens een fotograaf zijn dieren die nog in de woning aanwezig waren door de dierenambulance uit het pand gehaald en opgevangen. In en rondom de woning is onderzoek gedaan door forensische experts in witte pakken.

Die aangetroffen wietkwekerij in de wijk Schuilenburg is ontmanteld en de planten zijn vernietigd.

