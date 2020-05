Connect on Linked in

Een arrestatieteam is zondagochtend een woning in Zutphen binnengevallen naar aanleiding van een melding van ‘een verdachte situatie’. Twee verdachten zijn aangehouden. In de woning werd een gewond persoon aangetroffen.

De twee verdachten werden in de woning en in de omgeving opgepakt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het is onduidelijk hoe gewond het slachtoffer is.