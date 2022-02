‘Arrstantenbewaker randde verdachte vrouw aan in politiecel’

Print This Post

Een arrestantenbewaker (30) die bij de Rotterdamse politie werkte staat woensdag voor de Rotterdamse rechtbank omdat hij ’s nachts een vrouwelijke arrestant zou hebben aangerand. Dat zou zijn gebeurd in augustus 2020. De man werkte op dat moment in het cellencomplex van het hoofdbureau van politie in Rotterdam, aan het Doelwater.

Ontkend

Tegenover De Telegraaf heeft de advocaat van de verdachte de beschuldiging ontkend.

De advocaat van het slachtoffer spreekt in de krant van ‘een zeer extreme vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik.’

Uitzendkracht

De man was een uitzendkracht. Na melding van het incident is door de politie een onderzoek ingesteld. De Rotterdamse politie zegt dat de protocollen en regels niet hoeven te worden aangepast, omdat hier sprake was van ‘een exces’.

De verdachte was alleen in de cel van de arrestant geweest, iets dat volgens het reglement uit den boze is.

De advocaat van het slachtoffer zegt het zorgelijk te vinden dat andere collega’s hem niet in de gaten hebben gehouden en hebben gecorrigeerd. Het was duidelijk dat de verdachte in de bewuste nacht langere tijd in de cel van de arrestante verbleef.