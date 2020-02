Aruba onderschept vijf ton cocaïne

Connect on Linked in

Bij Aruba hebben de autoriteiten maandagochtend 5.000 kilo cocaïne onderschept. De drugs was geladen op een vrachtschip dat begin februari vanuit Suriname vertrok, daarna aanlegde in Guaranao in Venezuela en op weg was naar Thessaloniki in Griekenland: de Aressa, dat vaart onder Kameroenese vlag.

Het vrachtschip is op maandagochtend in beslag genomen en naar Oranjestad gebracht. Op het schip zat bemanning van Montenegrijnse nationaliteit, ze zijn aangehouden. De politie in Montenegro zegt dat de vangst deel uitmaakt van een maandenlang onderzoek door de politie in Montenegro, Servië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn ook aanwijzingen dat de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) bij de zaak betrokken is.

In het hetzelfde onderzoek zou door de Noord-Macedonische politie op 20 februari een kilo cocaïne in beslag zijn genomen, die vanuit buurland Albanië Noord-Macedonië was binnengekomen en met een vrachtwagen van een Montenegrijnse chauffeur. De cocaïne zat verstopt tussen bananen. De politie arresteerde de eigenaar van het fruitbedrijf, twee werknemers en de vrachtwagenchauffeur uit Montenegro.

In november vorig jaar werd bij Aruba 3,5 ton cocaïne gepakt.