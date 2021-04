AT beukt met gepantserd voertuig crystal methlab in Arnhem binnen (VIDEO)

Connect on Linked in

In een loods op bedrijventerrein Meinerswijk in Arnhem heeft de politie donderdagavond rond 20.30 een crystal methlab aangetroffen. Bij de inval door een zwaarbewapend arrestatieteam werd ook een Bearcat (een gepantserd voertuig) ingezet om de ingang van de loods te rammen. Er is zeker één verdachte aangehouden.

(Beeld en video: Omroep Gelderland)

Slaapplekken

De Gelderlander schrijft dat de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie lang bezig is geweest met het doorzoeken van het pand, dat bestaat uit verschillende garageloodsen. In één van die loodsen werd het crystal methlab ontdekt. In de loods waren ook slaapplekken aanwezig en een keukentje, wat volgens de politie insinueert dat er al langer sprake was van een professioneel ingericht drugslab.

Een grote afzuiginstallatie die in de lood was geïnstalleerd, zorgde ervoor dat giftige dampen die vrijkwamen bij het koken van crystal meth werden weggezogen. In de loods werden ook grote blauwe drugsvaten gevonden.

Verstopt

De politie heeft tijdens de inval zeker één verdachte opgepakt, die zich had verstopt in het systeemplafond. Of er nog meer verdachten zijn opgepakt is nog onduidelijk.

De politie meldt dat LFO-experts vrijdag waarschijnlijk de hele dag bezig zijn om het drugslab te ontmantelen. Wat de precieze omvang van het lab is en of er ook een eindproduct is gevonden, is nog niet duidelijk.