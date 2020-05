AT in actie in jeugdgevangenis

Connect on Linked in

Een arrestatieteam heeft donderdagmiddag een medewerker van jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda bevrijd. Dat heeft een woordvoerder van de gevangenis bevestigd na vragen van Omroep Brabant. Er zijn drie gedetineerden opgepakt.

Getuigen geven aan tijdens de actie meerdere harde knallen te hebben gehoord. Wat precies is voorgevallen is niet onduidelijk. Of er een gijzeling aan de gang was wordt niet bevestigd.

De gevangenis wil niet precies zeggen wat er gebeurd is. Het AT werd ingeschakeld omdat rond 14.00 de gevangenis geen contact meer kon krijgen met medewerker op een bepaalde afdeling. contact te maken met ander personeel. Justitie sprak over een ‘acute situatie’.

Er waren meerdere brandweervoertuigen ter plaatse gekomen.

Den Hey-Acker is een justitiële jeugdinrichting (JJI) voor jongeren die betrokken zijn in het jeugdstrafrecht. Volgens De Telegraaf is niet duidelijk of de jongeren veroordeeld waren of in afwachting van hun rechtszaak.