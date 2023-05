AT valt woning binnen in Den Bosch, geld en vuurwapens gevonden

Connect on Linked in

Een arrestatieteam heeft zaterdagavond een Bosschenaar aangehouden op verdenking van huiselijk geweld. In zijn woning vond de politie later ook nog enkele vuurwapens en een grote som contant geld. Om hoeveel geld het precies gaat, meldt de politie niet.

De woning aan de Waalstraat werd aan het einde van de avond binnengevallen omdat de verdachte mogelijk in het bezit van een vuurwapen zou zijn. De man werd niet in de woning aangetroffen, maar meldde zichzelf later in de nacht bij de politie.

Tijdens deze inval trof het arrestatieteam meerdere vuurwapens aan, die in beslag zijn genomen en nader worden onderzocht. Ook is een groot geldbedrag in beslag genomen. Tegen de aangehouden man is aangifte gedaan van huiselijk geweld. Hij zit voorlopig vast voor verder onderzoek.