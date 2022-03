Audi crasht in muur na achtervolging door politie

Print This Post

Bij een politieachtervolging door Utrecht-Overvecht is een Audi hard tegen een muur gereden. Twee inzittenden zijn ontkomen. De politie signaleerde dat de wagen met 170 kilometer per uur door de bebouwde kom reed.

Op de Zuilense Ring, langs de noordkant van de stad, zag een motoragent de Audi te hard rijden op een weggedeelte waar 70 kilometer is toegestaan, aldus het Algemeen Dagblad. De agent zetten de achtervolging in. De Audi reed de wijk Overvecht in.

De politie werd op enige afstand gezet doordat de bestuurder grote risico’s nam. Daarom waren de agenten er niet onmiddellijk bij toen de auto op de Nigerdreef tegen de gevel van een flat botste. De twee inzittenden sprongen eruit en ontkwamen.

De Audi, van een ouder model, was niet gestolen. Er waren twee verschillende gestolen kentekenplaten op gemonteerd. De Audi is in beslag genomen. De politie zal informatie gaan inwinnen bij de eigenaar van de auto.