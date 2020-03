Connect on Linked in

In Houten is in de nacht van maandag op dinsdag een auto uitgebrand. Het was een Audi waarvan de kentekenplaten waren verwijderd.

Die Audio stond op een verder verlaten parkeerplaats aan de Oud Wulfseweg in Houten. De politie zoekt uit of de auto is gestolen, en wat het kenteken is dat aan het chassisnummer is gekoppeld.

Het is niet duidelijk of de wagen te maken kan hebben met een ernstig misdrijf dat in de afgelopen nacht heeft plaatsgevonden.