Australische Bandidos-president in eigen woning geliquideerd

In Eurimbula (oostkust van Australië) is dinsdagochtend Bandidos-president Shane De Britt (60) dood gevonden in zijn woning. Hij was in zijn hoofd geschoten. Het nieuws is pas vrijdag bekendgemaakt in Australische media. De Britt was president van het chapter Central West in Molong in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales.

Geen getuigen

De hooggeplaatste Bandidos-president werd in zijn woning op een terrein in Eurimbula gevonden door de politie nadat buurtbewoners schoten hadden gehoord. The State Crime Command’s Homicide Squad, Criminal Groups Squad en rechercheurs onderzoeken de liquidatie van De Britt. Volgens een rechercheur-hoofdinspecteur zijn er geen getuigen van de moord. Wel wordt gevraagd om dashcam-opnamen van vrachtwagens die het terrein zijn gepasseerd. Vrijdag doet de Australische politie een oproep aan het publiek voor tips over de moord.

Australische ‘bikerwar’

De zes belangrijkste 1% motorclubs in Australië zijn The Rebels, Bandidos, Hells Angels, Mongols, Comancheros en The Finks. In de loop der jaren vielen verschillende dodelijke slachtoffers in de Australische ‘bikeroorlog’. Ook werden in het land de afgelopen jaren zestig clubhuizen van motorclubs gesloten.