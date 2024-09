‘Australische topcrimineel uitgezet door Dubai’ (VIDEO)

Print This Post

Een topfiguur uit de Australische grootschalige drugshandel, Hells Angel Angelo Pandeli, is door de Verenigde Arabische Emiraten uit Dubai op een vliegtuig naar Australië gezet. Volgens Australische media verliet Pandeli Australië in 2018 om zich te vesigen in Dubai. Daar zou hij contacten hebben aangeknoopt met Europese criminelen zoals de Ierse Kinahan-clan en het Italiaanse contact van Ridouan Tagji, Raffaele Imperiale.

Cancun

Opmerkelijk is dat Pandeli toen hij donderdag landde in Sydney niet werd gearresteerd, hoewel hij in zijn land verdacht wordt van talrijke ernstige delicten.

Pandeli (53) woonde in een miljoenenpand op het Palm Jumeirah-eiland in Dubai waar ook Imperiale woonde en Ridouan Taghi tot zijn arrestatie in 2019 verbleef.

Pandeli werd gearresteerd enkele dagen voordat Pandeli naar Cancun, Mexico zou reizen voor een belangrijke bijeenkomst van de Hells Angels.

200 euro per gram

Pandeli wordt beschouwd als een van de grootste cocaïne- en methamfetamine-importeurs van Australië. Cocaïne en crystal meth zijn in dat werelddeel vele malen duurder dan in Europa. Cocaïne wordt in Australië op straat voor (omgerekend) meer dan 200 euro per gram verkocht.

De Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) verkondigde in 2021 dat Pandeli lid zou zijn van een syndicaat dat verantwoordelijk was voor het jaarlijks smokkelen van drugs ter waarde van 750 miljoen euro naar Australië.

Hij zou ook samen met de Kinahan-clan voorkomen in een onderzoek dat zich richt op invoer van cocaïne in Europese landen.

De Australische federale politie heeft bevestigd dat Pandeli terug was gekeerd in Sydney, maar heeft verder geen commentaar gegeven.