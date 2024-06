Italiaanse Amsterdammer over dubbelspel en cocaïne joint-ventures in Dubai

Connect on Linked in

Raffaele Imperiale, die recent in Italië voor maffiapraktijken elf jaar cel heeft gekregen, blijkt tegenover twee Nederlandse officieren van justitie uit de doeken te hebben gedaan hoe verschillende groepen Nederlandse cocaïnehandelaren elkaar naar het leven stonden. En ook hoe hij daarbij zelf dubbelspel speelde. Dat blijkt uit een verklaring uit september 2023 die Crimesite heeft ingezien.

Door @Wim van de Pol

Het is een verhoor van 27 september 2023 waarbij Imperiale in Italië op verzoek van de Nederlandse justitie wordt gehoord ten behoeve van het hoger beroep tegen Richard “Rico de Chileen” R. (50).

Rico is eerder door de rechtbank in het onderzoek 13Orinus veroordeeld tot elf jaar cel voor het leiding geven aan een criminele organisatie die in drugs handelde en moorden pleegde.

Unieke tussenpositie

Imperiale bezorgde twee uit het Van Gogh-museum gestolen schilderijen terug en sloot later een deal met de Italiaanse justitie, waardoor hij voor een beperkt aantal feiten is vervolgd. Hij is niet veroordeeld voor drugshandel. Hiervoor moet hij wel verklaringen afleggen.

Imperiale had een unieke tussenpositie in een wespennest van criminelen die vooral vanuit Dubai opereerden in wereldwijde cocaïnehandel. Aan de ene kant is hij geboren en getogen in een voorstad van Napels en aan de andere kant spreekt hij vloeiend Nederlands omdat hij al op jeugdige leeftijd in Amsterdam in de drugshandel verzeild raakte.

Secondigliano

Hij erkent te hebben gewerkt voor wat in Italië bekend is als de Scissionisti di Secondigliano, ofwel de familie Amato-Pagano uit stadsdeel Secondigliano in, een Camorra-clan.

Hieronder volgt een deel van zijn verhaal, dat nu wordt gebruikt in de zaak bij het gerechtshof tegen Richard R..

Daarbij past de kanttekening dat Imperiale een kroongetuige (pentito) is, het soort getuige waarvan in het verleden al herhaaldelijk is vast komen te staan dat ze lang niet altijd de waarheid vertellen.

Thaiboksen

Imperiale zegt de van oorsprong Chileense Rico R. in 2008 in Amsterdam te hebben leren kennen. Ze waren in de sportschool samen aan het thaiboksen en ontwikkelden een vriendschap. Ze werden echter nooit zakenpartners, aldus Imperiale.

Imperiale beschrijft de Nederlanders die internationaal in de hoogste divisie van de cocaïnehandel werken als een netwerk van verschillende groepen, die dan weer met die, en dan weer met die, gezamenlijke projecten doen.

3500 kilo

Rico en Raffaele hadden gemeenschappelijke kennissen die volgens hem in de handel zaten. Mink Kok (62) en de Brit Billy Meech waren volgens Imperiale partners. Kok woonde in die tijd met zijn Libanese vrouw in Beiroet. R. zocht toenadering tot Meech, die enige tijd getrouwd was met een Colombiaanse vrouw.

Rico’s contacten met Zuid-Amerikaanse leveranciers maakten hem interessant voor Meech en Kok, aldus Imperiale. Rico werd ‘de rechterhand’ van Meech, zegt hij.

Imperiale was ook zelf samen met Meech en Kok bezig met een serie “klussen” vanuit Zuid-Amerika:

Ik deed een klus van 6 ton (…) vanuit Brazilië, een klus van 2500 en een van 3500. Die partij van 3500 kilo ging door en precies in de week dat die in Napels arriveerde werd Billy gearresteerd.

Dat was in 2011 toen Mink Kok en Billy Meech samen werden opgepakt in Libanon, voor 50 kilo cocaïne.

Nog 52 miljoen betalen

Imperiale zat met een probleem, vertelt hij, omdat de 3,5 ton cocaïne een joint-venture was tussen zijn Secondigliano-groep en de groep van Mink Kok en Billy Meech. Hij wilde Billy Meech nog 52 miljoen euro betalen.

In Beiroet kwamen Rico en Raffaele elkaar tegen. Rico probeerde daar vergeefs Meech uit de cel te krijgen. Imperiale vertelde Rico toen over de 52 miljoen die hij wilde betalen.

Boos

Daar was Rico boos over, omdat hij helemaal niets afwist van deze deal, terwijl hij toch de rechterhand van Meech dacht te zijn.

Imperiale:

Hij voelde zich onderdeel van deze organisatie, hij voelt zich buitengesloten bij een belangrijke klus. (…) Dit is een van de belangrijkste dingen geweest waardoor Rico afstand nam van Billy, en Mink, en zo is die wrijving tussen hen ontstaan.

Imperiale zegt dat Rico R. daarna verdween uit Libanon en vanuit Europa begon te werken aan een eigen organisatie.

Uit de weg

Imperiale heeft begrepen dat Meech en Kok zo boos waren dat ze Rico ‘uit de weg willen ruimen’.

Imperiale:

Dat is duidelijk omdat ze mij dat expliciet hebben gezegd, want zij zeiden dat Rico de benen had genomen en dat hij nog geld moest betalen.

Scarface

Imperiale zegt dat de twee ook al wisten wie dat op zich zou gaan nemen. Billy Meech richtte zich voor de opdracht voor de liquidatie van Rico tot Amsterdammer Samir “Scarface” B..

B. gaf ook weer leiding gaf aan een eigen netwerk dat cocaïne naar Europa importeerde. Imperiale noemt als uitvoerder de naam van ‘Ziggy’, ‘een hele goede vriend van Rico’.

Maar Imperiale zegt ‘dubbelspel’ te hebben gespeeld tussen Scarface en Ziggy, maar hoe en wat blijkt in het ongewisse.

Spanje

Imperiale zegt rond die tijd (in 2014) in Spanje enige tijd in de gevangenis te hebben doorgebracht en dat Samir B. daar contact met hem zocht met de vraag of hij hem kon helpen.

En toen hij de gevangenis later in 2014 had verlaten, stelde een vriend hem ervan op de hoogte dat Scarface was doodgeschoten.

Dat is gebeurd in de nacht van 28 augustus 2014, op een terras in Benahavis aan de Costa del Sol.

Verdwenen

Najib “Ziggy” Himmich is in 2014 in Spanje spoorloos verdwenen. Zijn vrouw, de Braziliaanse Luana Luz, is datzelfde jaar op 8 december in Amstelveen doodgeschoten.

Er is geschreven in Nederlandse media dat Ziggy aanwezig is geweest bij de moord op Scarface. Algemeen is het vermoeden dat ook Himmich om het leven is gebracht.

Partij kiezen

Eenmaal uit de gevangenis besluit Imperiale in 2014 partij te kiezen, zegt hij, om op te passen

dat ik niet in deze oorlog klem kom te zitten. (…) ik speelde dubbelspel, ik ging met Billy om en met Rico en ik hield ze beiden te vriend, en dan zou ik later beslissen met wie ik verder zou gaan, en uiteindelijk ging ik met Rico verder, en ging ik weg bij Billy.

Dubai

Als Kok en Meech in 2015 vrijkomen, verplaatst het toneel zich naar dure hotels en loungeclubs in Dubai, waar zowel Meech, als Rico R. als Imperiale zich vestigen. Voor Billy Meech houdt Imperiale zijn contacten met Rico R. geheim.

Hij is op een bijeenkomst waar Billy Meech met familie en kennissen van Samir B. een liquidatieplan voor Rico R. (in Marbella) bespreken. Hij brieft dat plan door aan Rico R..

Imperiale zegt vervolgens met Rico R. te hebben gesproken over plannen om de broer van Samir B., Karim “Taxi” in Dubai te laten liquideren.

Daarover heeft de recherche chatberichten die Rico zou hebben verstuurd. R. zou hiervoor ‘ninja’s’ uit Colombia in laten vliegen.

Dubai is ‘neutraal’

Imperiale zegt dat hij R. heeft bewerkt om een liquidatie van Karim B. in Dubai te voorkomen: ‘Je wilt hem zo vermoorden, wat denk je dan, dan wordt iedereen gearresteerd, wil je dat?’.

Hij was van mening dat Dubai ‘neutraal’ moest blijven en ook dat de in Dubai verblijvende Ier Daniel Kinahan niet gecharmeerd zou zijn van een schietpartij. Van een plan om op Arabische manier Karim B. met een mes te liquideren is niets gekomen.

In oktober 2017 vloog Rico R. vanuit Dubai naar Chili, waar hij op verzoek van Nederland wordt gearresteerd, en later wordt uitgeleverd naar Amsterdam.

Billy Meech is in 2020 in Mexico geliquideerd. Karim B. zat dit jaar kort vast in Spanje en is momenteel ondergedoken voor de Nederlandse justitie.

Mink Kok is in Libanon aangehouden en kreeg vorig jaar in Rotterdam een celstraf voor cocaïnehandel, momenteel loopt zijn hoger beroep.

‘Niet relevant’

Leon van Kleef is de advocaat van Richard R..

Van Kleef:

Voor het hoger beroep van mijn cliënt vind ik dit verhaal niet relevant. In de tenlastelegging staat dat Imperiale in een bepaalde periode lid zou zijn geweest van de criminele organisatie van mijn cliënt. Ik lees daar niets over terug in zijn verklaring. En vervolgens is er de vraag: zit er dan misschien concreet bewijs in over drugshandel of liquidaties door de veronderstelde criminele organisatie van R.? Ik zie het niet. Niet over liquidaties en niet over drugshandel.

Kopje thee

Mark Teurlings, de advocaat van Mink Kok, zegt dat hij over dit verhaal van Imperiale heeft gebeld met zijn gedetineerde cliënt.

Volgens Teurlings zegt Kok dat hij ‘achterover leunend met een kopje thee rustig gaat afwachten wat dit nu weer zal opleveren.’

Taghi

Ridouan Taghi heeft ook enige tijd in Dubai verbleven toen Imperiale daar was. Op de vlucht voor de Nederlandse politie hield hij zich eerst in Marokko en Spanje schuil en kwam hij na 2016 naar Dubai (hij werd in 2019 gearresteerd en naar Nederland gebracht).

In de verklaring van 27 september vorig jaar over Rico R. valt de naam van Taghi één keer. Hij zou zich ook in het conflict hebben gemengd, en er zou in Dubai een vergadering over de problemen zijn belegd, maar de Nederlandse officieren van justitie vragen er niet over door.

Dat laatste is opvallend omdat de Nederlandse justitie in liquidatieproces Eris suggereert dat Taghi met Rico R. heeft overlegd over verschillende liquidaties. Er zouden chatberichten zijn die daarop wijzen.

Taghi noch Rico R. zijn echter voor die liquidaties voor de rechter gebracht.

Andere verklaringen

Overigens is het onderzoek 13Orinus tegen Richard R. een Amsterdams onderzoek en was de missie van de twee officieren van justitie in Italië van het landelijk parket.

Dat landelijk parket doet onderzoek naar familieleden van Taghi, en naar advocaat Inez Weski. Er zijn ook door de politie leesbaar gemaakte chatberichten met familieleden van Taghi waar Imperiale in voorkomt.

De officieren van justitie zullen dus niet alleen voor Imperiale naar Italië zijn afgereisd. Hoogstwaarschijnlijk heeft die voor het landelijk parket nog andere verklaringen afgelegd, die dan later in strafprocessen zullen opduiken.

