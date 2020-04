Autisten helpen politie beter kijken

Connect on Linked in

Bij de recherche werken specialisten in het observeren van camerabeelden die autistische klachten hebben. Door die afwijking kunnen ze veel scherper waarnemen dan gewone agenten, schrijft Het Parool.

Remlicht

Bij de politie in Amsterdam zijn er vier autisten, in Den Haag zes, aan het werk.

Sommige autisten zien heel veel meer details op foto’s en video’s van bewakingscamera’s en dat kan heel nuttig zijn in opsporingsondezoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om een aspect van de kleding van een verdachte of een auto met een kapot remlicht. Ook zijn er autisten die heel goed getallen of woorden kunnen onthouden.

De specialisten werken in een ruimte die “prikkelarm” is omdat teveel beweging en geluid om hen heen hun concentratie kan verstoren.

Auto’s

De camerabeeldspecialisten worden ingezet bij ernstige delicten, zoals moorden, witwassen, branden en drugshandel. Ze krijgen opdrachten van rechercheurs, bijvoorbeeld om videobeeld rond een bepaalde timecode te bekijken. Of ze kijken in geval van liquidaties naar bewegingen van auto’s en personen in de buurt die opvallen, zodat de recherche misschien kan vaststellen of er vooraf verkenningen zijn gedaan door de daders.

Eén van de autisten bij de Amsterdamse politie weet alles van auto’s waardoor hij soms direct aanslaat als een zekere auto vaker in beeld komt of een bepaalde afwijking vertoont.

1 procent

Ongeveer 200.000 Nederlanders (iets meer dan 1 procent van de bevolking) hebben een aan autisme gerelateerde aandoening. De camerabeeldspecialisten worden begeleid door AutiTalent, een detacheringsbureau waar zo’n 120 mensen met autisme werken. Bij de Haagse politie zijn er zes aan het werk.