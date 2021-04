Auto beschoten bij schietpartij in Amsterdam

Connect on Linked in

In het weekend is er in Amsterdam een schietpartij geweest waarbij een auto is beschoten. Uit een ander politieonderzoek blijkt dat er dinsdagochtend een woning aan de Barbara van Meertenstraat in Amsterdam-Osdorp is beschoten. Volgens de politie zijn daarbij geen gewonden gevallen.

Scooter

De beschieting van de woning in Osdorp gebeurde rond 04.40. Meerdere bewoners belden de politie. Toen agenten bij de woning aankwamen troffen zij inderdaad hulzen en kogelinslagen aan. Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan in en rond de woning en er is ook een politiehond ingezet. Op het moment van de beschieting waren er meerdere personen aanwezig in de woning. Niemand raakte gewond en het is op dit moment onduidelijk waarom het huis het doelwit is geweest.

De recherche is op zoek naar twee verdachten die zijn weggevlucht op een scooter.

IJburg

In Amsterdam blijkt in het weekend een schietpartij te zijn geweest. Het is niet bekend of daar gewonden bij zijn gevallen. De politie bracht dat nieuws dinsdagochtend naar buiten.

Volgens de politie begon het onderzoek naar die schietpartij nadat agenten afgelopen zondagavond rond 20.10 een personenauto hadden aangetroffen. De auto was op dat moment leeg. Het ging om een rode Audi type A1 die op de IJburglaan stond geparkeerd. In de voorruit zaten meerdere kogelinslagen.

Tijdens nader onderzoek werd geconstateerd dat het voertuig was gestolen. Eén van de inzittenden is later op de avond aangehouden op verdenking van diefstal van de auto en zit lopende het onderzoek nog vast.

De recherche onderzoekt hoe de kogelgaten erin zijn gekomen. Het blijkt dat de auto betrokken was bij een schietincident ergens tussen de Werengouw in Amsterdam-Noord en IJburglaan.