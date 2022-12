Auto beschoten in Amsterdam-Oost

Connect on Linked in

Aan de Wembleylaan in Amsterdam-Oost is vrijdagavond iets na 18.00 een auto beschoten. In het voertuig zat een Amstelveens stel van 60 en 65 jaar. De twee inzittenden bleven ongedeerd. De politie is op zoek naar de schutter.

Toen agenten na de melding van het schietincident op de locatie aankwamen, bleek dat er meerdere keren was geschoten op een zwarte personenauto. In de beschoten auto zat op dat moment een Amstelveens stel. De verdachte liep na het schieten weg over de Wembleylaan in de richting van Stade de Colombes en het fietspad van de Radioweg. Vanaf daar kan hij volgens de politie via de sportvelden naar Amsterdam-Oost zijn gelopen of over de Velibor Vasovićbrug over de A10 naar Diemen.

Signalement

De politie zegt op zoek te zijn naar een gedrongen persoon van ongeveer 1.75 meter. Hij droeg een donkere jas en een donkere capuchon met daarop een rood embleem.

De recherche doet nader onderzoek en roept getuigen op om zich te melden.