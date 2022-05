Auto beschoten in Amsterdam-Zuidoost

Connect on Linked in

Aan het Millingenhof in Amsterdam-Zuidoost is zondagnacht rond 01.55 een geparkeerde auto beschoten. In de voorruit zijn twee kogelgaten aangetroffen. Er zat op het moment van de schietpartij niemand in de auto.

Naast de kogelgaten zou er onder de ruitenwisser ook een briefje zijn aangetroffen. De recherche sloot een deel van de parkeerplaats af voor onderzoek. Er is nog geen verdachte gearresteerd. Over een motief is niets bekend.