Auto beschoten in Casteren, bestuurder lichtgewond

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Ingenieur Mettropweg in Casteren is vrijdagochtend rond 06.30 een man lichtgewond geraakt. Volgens het slachtoffer zat hij in zijn auto en is hij door enkele mannen beschoten.

Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Mogelijk gaat het om een verkeersruzie. De linkervoorruit van de auto waarin de man zat werd kapot geschoten door de schutter.

De politie doet nader onderzoek en zoekt getuigen. Er is nog niemand aangehouden.