Auto beschoten in Schiedam

Aan de Spoorsingel in Schiedam zijn zondagmiddag om 17.45 meerdere schoten gelost vanuit een kleine witte auto op een andere auto. Niemand raakte gewond. De politie zoekt getuigen.

Volgens getuigen werd er bij een verkeerslicht op de Spoorstraat vanuit een auto geschoten op een andere auto. Getuigen zagen een kleine, witte auto met vermoedelijk drie inzittenden wegrijden van de Spoorstraat via een fietspad richting de Stationstraat.

Agenten vonden een aantal hulzen op straat en zetten de omgeving af voor sporenonderzoek. Enige tijd later meldde een 19-jarige man zich dat zijn auto beschoten was. Ook de 20-jarige bijrijder meldde zich. De auto is voor onderzoek in beslag genomen. Vooralsnog is niemand aangehouden.