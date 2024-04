Auto beschoten vanuit andere auto in Rotterdam

Print This Post

Op de Slinge in Rotterdam-Charlois is zaterdagavond rond 23.20 vanuit een rijdende auto geschoten op een andere auto. Beide voertuigen zijn volgens de politie daarna weggereden. Er raakte niemand gewond.

(Beeld: JBMedia)

Na onderzoek trof de politie vijf hulzen aan op de Slinge, ter hoogte van de Sommelsdijkstraat.

Gecrasht

Een persfotograaf meldt dat om de hoek van de schietpartij, op de Krabbendijksestraat, een auto gecrasht is die mogelijk betrokken was bij het schietincident. Het voertuig reed een lantaarnpaal omver en ramde daarna tegen een woning aan. De auto had flinke schade bij de linker voorband. De toeter van de auto bleef aan staan, waardoor verschillende omwonenden kwamen kijken.

Weggesleept

De inzittenden zijn er te voet vandoor gegaan. De auto is weggesleept. De politie onderzoekt het verband met de schietpartij. De aanleiding van het schietincident is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden. De politie doet nader onderzoek.