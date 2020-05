Auto crasht in woonkamer na achtervolging

Connect on Linked in

In de nacht van dinsdag op woensdag is in het Overijsselse Bergentheim een auto met hoge snelheid een woning binnengereden en op zijn kop in de woonkamer terechtgekomen, na een achtervolging door de politie. Op het moment van de crash waren de bewoners, een 56- jarige man en een 53- jarige vrouw, aanwezig in de woning. Ze zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Ziekenhuis

De bestuurder van de auto was een 51- jarige man uit Hardenberg. Ook hij wordt in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en zal worden gehoord zodra dit mogelijk is, aldus de politie.

Aan het ongeluk ging een achtervolging door de politie vooraf die begon in Twente. Een bestuurder reed in de omgeving van Vroomshoop en was volgens de politie vermoedelijk onder invloed van alcohol en/of drugs. Agenten gaven de bestuurder een stopteken, maar dit stopteken werd genegeerd. De bestuurder vervolgde zijn weg in noordelijke richting en werd vervolgens door politie van het district IJsselland, in de omgeving van Hardenberg, ook achtervolgd.

N343

Rond 23.15 reed de vluchtende auto met hoge snelheid over de Van Roijensweg (N343). Daar verloor de bestuurder de macht over het stuur. Met een flinke klap reed de auto op de gevel van een woning en de crash eindigde in de woonkamer. De auto begon te branden maar de brand kon snel geblust worden door de brandweer.

Nader onderzoek moet duidelijk maken waarom hij zo hard reed en of er inderdaad sprake was van alcohol of drugs. De auto is in beslag genomen voor onderzoek.