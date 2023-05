Auto doorzeefd met kalasjnikovs bij drievoudige liquidatie in Marseille

Connect on Linked in

In de Zuid-Franse stad Marseille zijn zaterdagnacht drie mannen doodgeschoten in een auto. Vijf mensen zaten in het voertuig en hadden net een nachtclub verlaten toen ze werden beschoten met kalasjnikovs. Twee mensen wisten op tijd weg te komen, evenals de voortvluchtige schutters.

(Beeld: BFMTV)

De politie gaat uit van een afrekening in het drugsmilieu. In Marseille, de tweede grootste stad van Frankrijk, vindt al maandenlang een golf van drugsgeweld plaats. Het aantal drugsgerelateerde moorden in Marseille staat dit jaar tot nu toe op 21.

Twintigers

De schietpartij van afgelopen nacht vond plaats in een woonwijk in Marseille. De auto met de vijf mannen – allemaal in de twintig – werd beschoten kort nadat ze rond 05.00 een nachtclub verlieten. De vijf zouden bekenden zijn van de politie en in een wijk wonen waar drugscriminaliteit wijdverbreid is.

Auto in brand

In de buurt van de plaats delict is een auto gevonden die in brand stond, vermoedelijk gaat het om de vluchtauto van de schutters. Op de daders is een klopjacht gaande.