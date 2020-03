Auto en woning beschoten in Maastricht

Connect on Linked in

De politie in Maastricht onderzoekt twee schietpartijen, op maandagavond en in de nacht van zaterdag op zondag. In het weekend werd in de zondagnacht rond 02.30 een woning aan de Brusselseweg beschoten en om 04.00 nog een keer. Er vloog een kogel door het raam van de woonkamer.

Ook een geparkeerde bestelbus werd geraakt. Na forensisch onderzoek is er op straat een huls gevonden.

Op maandagavond werd rond 21.00 een geparkeerde auto in de Brusselseweg beschoten met één kogel.

Wat de aanleiding of het motief voor de beschietingen zijn geweest is volgens de politie niet duidelijk. De politie zegt nog te onderzoeken of er sprake is van een verband tussen de beide schietincidenten.