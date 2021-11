Auto gecrasht in Woerden na wilde achtervolging, vijftal opgepakt

Print This Post

De politie heeft maandagochtend na een wilde achtervolging op de A2 in Woerden vijf verdachten in een auto opgepakt. Hun auto crashte rond 05.00 op de Middellandbaan in een berm. De vijf inzittenden zijn aangehouden en gewond overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie.

Het zou gaan om een auto met een Pools kenteken. Waarom de achtervolging via de A2 en door de polders van de Woerdense Verlaat is ingezet, is nog niet bekendgemaakt. De politie onderzoekt de toedracht. Een politietakel haalt de auto op.