Auto geraakt bij schietpartij Middelburg

Bij een schietpartij aan de Keurhove in Middelburg is vrijdagavond een auto beschadigd geraakt. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt.

De schietpartij gebeurde rond 21.30. Meerdere eenheden van de politie zijn ter plaatse en dragen kogelwerende vesten. Op straat staat een beschadigde auto waarvan een ruit is gesneuveld. Ook ligt er een kogelhuls. De omgeving is door de politie afgezet.

Het is nog onduidelijk of de auto bewust is beschoten of door een rondvliegende kogel is geraakt. Forensisch experts doen ter plekke onderzoek.