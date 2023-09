Auto in brand na ontploffing in Amsterdamse parkeergarage

Connect on Linked in

In een parkeergarage op de Henk Henriëtstraat in Amsterdam Nieuw-West is bij een explosie een auto in brand gevlogen. Het explosief zou onder de auto zijn geplaatst. Op beelden van stadszender AT5 is een man te zien die kort voor de ontploffing wegrent.

(Beeld: AT5)

De hulpdiensten krijgen rond 03.00 de melding van een harde knal en veel rook in een parkeergarage aan de Henk Henriëtstraat in Amsterdam-Slotervaart. Getuigen zien vervolgens dat een auto in brand staat. De auto raakt hierdoor zwaar beschadigd.

Ontruiming

De politie heeft aangrenzende woningen ontruimd die boven de parkeergarage lagen. Nadat de brand werd geblust, konden de bewoners weer terug naar hun huis.

Verdachte

Op beelden van AT5 is vlak voor de explosie om 02.51 een mogelijke verdachte te zien die wegrent en een steeg in vlucht. De recherche heeft de zaak in onderzoek. Er is nog geen verdachte aangehouden.