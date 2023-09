Auto in Schiedam beschoten

Connect on Linked in

Een auto die geparkeerd stond op het Jacques Urlusplein in Schiedam is dit weekend beschoten. De eigenaar vond zijn auto zaterdagmiddag terug met een kogelgat in de ruit en in het kinderzitje op de achterbank. Er raakte niemand gewond.

De politie meldt zondag dat het voertuig tussen vrijdag 17.00 en zaterdag 17.00 geparkeerd stond op het Jacques Urlusplein, vlakbij de verbindingsweg naar de Mozartlaan. In die 24 uur is de auto beschoten.

De politie heeft de auto voor onderzoek laten wegtakelen. Over een motie voor de beschieting is niets bekend. De politie is op zoek naar mogelijke beelden van de schutter en getuigen die iets hebben gezien tussen vrijdagavond en zaterdagavond.