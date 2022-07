Auto op klaarlichte dag beschoten in Rotterdam-Zuid, schutter gevlucht

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Zwartewaalstraat in Rotterdam is vrijdagmiddag rond 14.55 een auto beschoten. Volgens de politie werd door een voetganger geschoten op het voertuig, dat daarna wegreed in de richting van het Zuidplein. Er is geen melding van gewonden.

De schutter is er na de schietpartij vandoor gegaan in de richting van de Maashaven. De politie meldt dat het gaat om een man met lichtgetinte huidskleur, tussen de 20 en 30 jaar. Hij heeft een dun postuur en is in het zwart gekleed.

Over een motief voor de beschieting is niets bekend. De politie doet onderzoek naar het incident.