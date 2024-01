Auto te water na achtervolging door politie

Connect on Linked in

Op de provinciale weg bij Lopik is dinsdagochtend een auto op de kop in het water terechtgekomen. Volgens de politie was die auto gestolen. De 38-jarige bestuurder is gearresteerd. Ook twee agenten belandden in het water.

Leidsche Rijn

In de nacht van maandag op dinsdag kreeg de politie rond 03.30 een melding van een gestolen voertuig in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn. De politie kreeg het voertuig snel in de gaten en reed er met een aantal auto’s erachteraan.

De bestuurder van de gestolen auto liet zich niet inrekenen en ramde in zijn vlucht twee politieauto’s. Een achtervolging leidde naar de N210.

Vermoedelijk raakte de gestolen auto bij de Vogelvlinderweg in Lopik door de winterse buien en de gladheid in een naastgelegen sloot. Ook een politieauto gleed op dezelfde plek de sloot in.

Total loss

Zowel de agenten als de verdachte konden uit de auto’s klimmen en vervolgens uit het ijskoude water. De gevluchte bestuurder probeerde weg te rennen, maar de agenten konden hem snel arresteren. De 38-jarige man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden en overgebracht naar een ziekenhuis.

Hij wordt verdacht van het overtreden van meerdere artikelen van de verkeerswet, poging tot zware mishandeling door het rammen van de politieauto’s en diefstal van een auto.

De politieagenten die in het water belandden bleven ongedeerd. Hun politieauto is total loss verklaard. Twee andere politieauto’s zijn beschadigd.