‘Autohandelaar uit Doetinchem ondergedoken na oplichting van Fenerbahçe’

Een autohandelaar uit Doetinchem zegt om veiligheidsredenen al anderhalf jaar ondergedoken te zitten in Frankrijk. De man (47) wordt verdacht van het witwassen van geld dat in 2020 vrijkwam na oplichting van de Turkse voetbalclub Fenerbahçe. De Gelderlander was maandag bij een zitting in de strafzaak van de man voor de rechtbank in Zutphen.

Video-verbinding

Hij staat daar terecht voor het witwassen van 831.000 euro. De verdachte zelf was alleen via een video-verbinding aanwezig omdat hij op een geheime lokatie verblijft. De criminelen die volgens hem achter de oplichting van de voetbalclub zitten zouden hem ernstig bedreigen.

De verdachte is volgens justitie betrokken bij een zwendel die in 2020 plaatsvond bij de transfer van een speler van de Turkse topclub naar het Italiaanse Empoli. Het geld werd door Empoli in drie termijnen gestort.

De derde termijn van 831.000 euro belandde niet bij Fenerbahçe maar op die van het autobedrijf in Doetinchem.

Onder druk

De verdachte zegt nu dat hij onder druk is gezet om zijn rekening ter beschikking te stellen. Eerder had hij – in een civiele zaak – gesteld dat Fenerbahçe bij hem luxe auto’s had besteld. Dat verhaal was niet waar, zegt hij nu.

De civiele rechter heeft hem veroordeeld voor het terugbetalen van het geld aan de voetbalclub en hij is vorig jaar failliet verklaard. De man is nu drie panden kwijt en zegt dat de voetbalclub is betaald maar dat de criminelen van hem nu nog geld opeisen.

De officier van justitie twijfelt aan het verhaal van de verdachte en eiste 18 maanden cel voor witwassen. De uitspraak is op 7 april.