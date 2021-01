Automaat voor wisselgeld opgeblazen op station Lelystad

Op het centraal station van Lelystad is in de nacht van maandag op dinsdag een geldwisselautomaat opgeblazen. In de omgeving van de automaat is veel schade aan glazen puien en tussenwanden van winkels. In de automaat was alleen muntgeld aanwezig. Volgens De Stentor is onduidelijk of en hoeveel buit er is gemaakt.

De politie kwam rond 03.00 in eerste instantie af op een rookmelding. Ter plaatse bleek dat er een plofkraak was geweest.

Op de automaat staat een camera gericht, waarschijnlijk zijn er beelden van de kraak.