Automobilist (18) crasht tegen huizen na politieachtervolging in Tilburg

Een tegen twee huizen gecrashte auto heeft vrijdagochtend na een wilde achtervolging in Tilburg voor een enorme ravage gezorgd. De vier inzittenden, Tilburgers van 17 en 18 jaar oud, zijn aangehouden. De 18-jarige bestuurder was in het bezit van vier lachgascapsules.

Stopteken

Een agent zag de auto luid toeterend en met piepende banden rijden op de Reeshofweg in Tilburg. Toen de automobilist de politieauto zag reed hij met hoge snelheid over de rotonde in de richting van de Campenhoefdreef. De agent zette de achtervolging in en gaf een stopteken, maar de 18-jarige bestuurder negeerde het stopteken en reed tot snelheden boven de 120 kilometer per uur.

Nadat de politieagent de auto uit het oog verloor, hoorde hij enkele minuten later vanuit de meldkamer dat bewoners in de Kijkduinlaan opgeschrikt waren door een explosie. Op de plaats delict stonden drie jongemannen bij de gecrashte auto. Een van hen lag op de grond, hield zijn been vast en schreeuwde het uit van de pijn.

Lachgas

Uiteindelijk hoefde er niemand mee naar het ziekenhuis. Alle inzittenden zijn aangehouden. Eén Tilburger is 17, de andere drie zijn 18 jaar. Alleen de 18-jarige bestuurder zit nog vast. Hij had vier lachgascapsules op zak.

Joyriding

De bestuurder reed in de auto van zijn vader. De politie onderzoekt er sprake is van joyriding. Hij wordt in elk geval verdacht van het negeren van een stopteken en gevaarlijk rijgedrag. De politie is bezig met een onderzoek naar het incident. De 18-jarige bestuurder had net zijn rijbewijs gehaald, maar had deze nog niet binnen. De politie gaat een melding maken bij het CBR, om de verdachte geen rijbewijs te geven.

Ravage

In de Kijkduinlaan was het een ravage door de crash. De gevels van de twee huizen zijn compleet vernield en ook een auto werd geraakt. In de straat lagen brokstukken verspreid. Door de enorme klap lag 200 meter verderop nog een autoband van de gecrashte auto. De bewoners van de twee woningen zijn elders opgevangen.