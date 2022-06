Automobilisten in Ridderkerk opgepakt met 18 kilo coke en 470.000 euro cash

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdagavond twee mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats op de Rijndijk in Ridderkerk aangehouden nadat kort ervoor door agenten een drugsoverdracht van 18 kilo cocaïne was verijdeld. In een big shopper werd 470.000 euro gevonden. Dat meldt de politie maandag in een nieuwsbericht.

Vrijdag rond 21.00 kwam er op één van de auto’s een ANPR-hit binnen. Agenten van de Landelijke Eenheid volgden deze auto en zagen dat de bestuurder contact maakte met een andere automobilist.

De 32-jarige man die de 18 kilo coke aan het ‘ordenen’ was werd vlak voor de drugsoverdracht aangehouden. De 50-jarige man die de volle big shopper, gevuld met 470.000 euro bij zich had, is eveneens aangehouden.