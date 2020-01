Autorover rijdt in op politie in Zaandam, agenten beschieten voertuig

Connect on Linked in

Op de Poelenburg in Zaandam is zaterdagnacht rond 04.30 een 31-jarige drankbezorger uit Amsterdam beroofd van zijn auto. De man werd aangesproken en kreeg direct een vuurwapen op zijn hoofd gericht, terwijl het wapen werd doorgeladen. De verdachte nam vervolgens de auto van de drankbezorger over.

De politie trof iets verderop, op de Rode Zee de gestolen auto aan. De verdachte zat nog in het voertuig en wilde vluchten. Tot tweemaal toe reed de verdachte met de gestolen auto op de politie in, waarna agenten op de auto schoten. Niemand raakte hierbij gewond. De verdachte, een 30-jarige man uit Zaanstad, is opgepakt. Het vuurwapen is in de auto aangetroffen. De politie stelt een onderzoek in naar de beroving.