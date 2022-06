Auto’s gevangenispersoneel in brand gestoken

Print This Post

Op een parkeerterrein bij de penitentiaire inrichting De Schie in Rotterdam zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee auto’s van personeelsleden volledig uitgebrand. Het Algemeen Dagblad schrijft dat het vuur waarschijnlijk is aangestoken. Het zijn auto’s van personeelsleden van de inrichting.

Gat

De brand brak rond 02.30 uit. Ooggetuigen zeggen dat de dader een gat had gemaakt in het hek langs het terrein en zo binnen kwam. Via dezelfde weg zou hij zijn gevlucht.

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen zegt tegen het AD dat een incident als dit grote impact heeft op het personeel.

Niet opgehelderd

Vorig jaar mei goten twee mannen op klaarlichte dag benzine over zestien geparkeerde auto’s bij De Schie. Twee wagens vlogen toen in brand. Die zaak is niet opgehelderd.

In Nederland heeft personeel van gevangenissen en huizen van bewaring soms te maken met intimidatie door gedetineerden. Ook zijn er medewerkers van inrichtingen die zich schuldig maken aan corruptie door diensten te verlenen aan gedetineerden.