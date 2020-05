‘Van witwassen verdacht autoverhuurbedrijf ontmanteld’

Connect on Linked in

In Zuid-Holland heeft de recherche dinsdag invallen gedaan bij autobedrijf Share’nGo in een onderzoek naar witwassen. Bij panden van vier verdachten zijn doorzoekingen gedaan. Eén van de verdachten is zakenman Majd Yousif, een Libanees van oorsprong, die in Italië bekend is omdat hij een voetbalclub in Livorno wilde kopen.

(beeld uit archief)

Aangehouden

Share’nGo is een autoverhuurbedrijf uit Alblasserdam waar veel opmerkelijke auto’s te huur staan, zoals Lamborghini’s, maar ook goedkope elektrische auto’s. Er zijn in Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam doorzoekingen gedaan. Yousif en zijn partner zijn de hoofdverdachten en zijn aangehouden. Een 28-jarige vrouw en een 32-jarige man uit Sliedrecht zijn aangehouden vanwege medeplichtigheid aan witwassen en/of wapenbezit.

Informatie

Begin 2019 kwam bij de politie informatie binnen over het autoverhuurbedrijf in Alblasserdam. Voor het bedrijf stond al lange tijd een grote hoeveelheid elektrische (deel)auto’s waarmee ogenschijnlijk niet gereden werd en bedrijfsactiviteiten werden niet of nauwelijks waargenomen, aldus de politie.

Na politie-onderzoek bleek dat de herkomst van de financiering van het bedrijf verhuld werd en er sprake was van onverklaarbaar vermogen. De politie signaleerde ook verdachte transacties die vraagtekens opriepen over de financiering van het bedrijf. Ook kwam in het onderzoek naar voren dat er relaties waren tussen diverse bedrijven en dat er voertuigen wisselden van eigenaar zonder zichtbare betalingen.

Munitie

Dinsdag waren er doorzoekingen in Alblasserdam in een bedrijfspand aan de Newtonweg, een woning aan het Gangboord in Papendrecht en in Sliedrecht bij een bedrijfspand aan de Gantelweg en twee woningen aan de Kerkbuurt en de Beethovenstraat. Later op de dag volgde er nog een doorzoeking op de Frijdastraat in Rijswijk. Op deze locaties werd met speurhonden en door financieel rechercheurs gezocht naar geld en ander bewijsmateriaal. Bij deze doorzoekingen werden diverse voertuigen, dure horloges, administratie en gegevensdragers in beslag genomen. Daaronder een Mercedes AMG, Tesla en Bentley en horloges van merken als Rolex, Hublot en Audemars Piquet.

In Alblasserdam werden 6 huurauto’s inbeslaggenomen en later op de dag in Rotterdam nog eens zo’n 20 huurauto’s. Op de Beethovenstraat in Sliedrecht werden onder andere 268 stuks munitie gevonden en in beslag genomen. Op de Kerkbuurt in Sliedrecht bleek sprake van spookbewoning. In totaal waren er dinsdag 70 politie-medewerkers in touw.