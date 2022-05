Autowasserette in Rotterdam-West opnieuw beschoten

Connect on Linked in

Aan de Aelbrechtskade in Rotterdam-West is zondagnacht rond 02.00 autowasserette Clean & Shine beschoten. Niemand raakte gewond en er is volgens de politie ook nog niemand aangehouden. In maart werd dezelfde autowasstraat ook al onder vuur genomen.

De politie werd zondagnacht gealarmeerd door een melder die een paar harde klappen had gehoord op de Aelbrechtskade. Daar troffen agenten kogelinslagen aan in in de autowasserette.

De politie zet het onderzoek voort en zoekt getuigen.

Eerdere beschieting

Twee maanden geleden werd autowasstraat Clean & Shine ook al beschoten. Ook toen raakte niemand gewond. In het rolluik van het pand waren kogelinslagen te zien.