Avi Cohen doodde de twee kinderen van zijn vriendin

1 augustus 2005. Na gebruik van amfetamine meende Avi Cohen dat er een duivel uit zijn vriendin was gesprongen die bezit nam van de kinderen. ‘De duivel had de kinderen bezeten en ik moest hem bevechten’, zei hij later in het Pieter Baan Centrum. Het leek er eerder op dat de duivel hem had besprongen.

(Beeld: de kerk van Tolbert)

In een drugspsychose probeerde hij zijn vriendin te doden. Zij wist te ontvluchten door van het balkon in hun woning in Tolbert (provincie Groningen) te springen. Daarna richtte Cohen zijn razernij op haar kinderen. Hij sloeg het 4-jarige meisje met een kandelaar, zette een mes in haar en sneed haar de hals door. Ook het 2-jarige jongetje werd geslagen, en daarna gewurgd. En toch kon hij zich later niets meer van die dag op 1 augustus 2005 herinneren.

Psychiater R. Takkenkamp die Avi onderzocht, constateerde dat de verdachte zijn stoornis deels nabootste. Hij deed alsof hij gek was. ‘Playing crazy’, noemde de psychiater dat. Avi’s advocaat hield in 2006 een pleidooi om haar cliënt geen tbs op te leggen. ‘Hij richt zich nu volledig op het Joodse geloof. Hij wil een beter mens worden.’

In 2010 werd Avi (51) tot 15 jaar cel en tbs-behandeling met dwangverpleging veroordeeld. In 2018 werd de tbs met dwangverpleging onder voorwaarden beëindigd door de rechtbank in Groningen.

