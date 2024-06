Baas van OM: ‘Rechter zou martelsituatie Weski nooit hebben gelegitimeerd’

Connect on Linked in

De hoogste baas van het Openbaar Ministerie stelt in een interview met NRC dat de rechter in Nederland bij de voorgeleiding zoals in de zaak van Inez Weski ‘nooit een illegale martelsituatie zou hebben gelegitimeerd.’

Geen zin

Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal Rinus Otte geeft in het interview met NRC aan dat hij geen zin heeft om het boek ‘Het geluid van de stilte’ van strafrechtadvocaat Inez Weski te lezen. NRC confronteert hem er daarop mee dat Weski schrijft dat ze vorig jaar na haar arrestatie, op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie en schending van haar ambtsgeheim, in detentie dagenlang zo schofterig is behandeld door justitie dat ze in de cel vreesde te sterven. Otte begint daarop driftig te gebaren en met stemverheffing te interrumperen, schrijft de krant: ‘Maar ze is een verdachte en die kan zo veel zeggen.”

Tien euro

Otte krijgt dan de vraag of zijn reactie als OM-baas niet moeten zijn: ‘dit zijn zulke ernstige aantijgingen, ik zoek het tot de bodem uit’? Hij antwoord daarop: ‘Ach joh, we worden toch iedere dag beschuldigd. Als ik voor elke beschuldiging tien euro krijg, zou ik rijk worden. En verder: ‘Het gaat om een strafrechtadvocate die van zeer ernstige feiten wordt verdacht. De strafzaak loopt nog, dus die beschuldigingen komen nog wel aan de orde.’

Hij wordt ook geconfronteerd met wat hij eerder op televisie zei bij WNL, dat de beweringen van Weski ‘totale onzin’ en ‘quatsch’ zijn: ‘Dat zei ik omdat ik denk dat we een uitermate hoge kwaliteit in het detentiewezen kennen. De rechter toetst alles. Denkt u dat een rechter bij een voorgeleiding zo’n illegale, martelsituatie zou hebben gelegitimeerd? Dan zouden we wel een hele corrupte rechtsstaat zijn, denkt u niet? Ik weet inmiddels al iets meer van die zaak van Weski, maar daar kan ik niks over zeggen omdat het een lopende strafzaak is.’

Vakantie

Over het feit dat het boek van Weski hoog in de bestsellerlijst staat, en zijn eigen boek ‘De troost van gebrekkig strafrecht’ daaruit inmiddels is verdwenen: ‘Ach, er staan ook kinderboeken hoog in de top. Prentenboeken. Reisboeken. En kookboeken, heb ik me laten vertellen. Dat boek van haar is natuurlijk een egodocument en dat vind ik geweldig voor haar. Ik hoop dat ze er goed aan verdient. Kan ze leuk op vakantie als die strafzaak achter de rug is. Ik heb geen royalty’s gevraagd. Krijg er helemaal niks voor. Ik wil er geen cent aan verdienen. Mijn boek is serieus, gebaseerd op bronnen.’

In het interview met NRC vertelt Otte dat het OM scherpere keuzes moet gaan maken in welke zaken te vervolgen, om het capaciteitstekort bij justitie niet uit de hand te laten lopen.