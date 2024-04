Verdachte advocaat Weski: ‘Er is heel veel wat ik nooit zal kunnen zeggen’ (VIDEO)

Connect on Linked in

Vandaag precies een jaar geleden werd oud-strafrechtadvocaat Inez Weski (69) gearresteerd op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Zondagochtend was Weski te gast in tv-programma Buitenhof, om te praten over haar tijd in detentie en haar nieuwe boek ‘Het geluid van de stilte’, dat vrijdag verscheen.

Verdenkingen

Inez Weski is sinds juli 2023 geen advocaat meer. Ze wordt door justitie verdacht van deelname aan een criminele organisatie die gericht is op internationale drugshandel en witwassen. Ook verdenkt het Openbaar Ministerie haar van het doorspelen van informatie van haar ex-cliënt Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, naar de buitenwereld.

Geheimhouder

Wanneer de strafzaak van het Openbaar Ministerie tegen Weski begint, is nog onduidelijk. Op de vraag van Buitenhof-presentator Twan Huys of de ex-advocate straks in de rechtszaal een pleidooi gaat houden waarin ze haar onschuld gaat bewijzen, zegt Weski:

‘Er is heel veel wat ik niet kan zeggen en ook nooit zal kunnen zeggen. Dat is het noodlot van het zijn van geheimhouder. Dat er teveel op je schouders hangt aan levens. Daar kan je niets over zeggen, omdat anderen, anderen, anderen… Dat is het lot en ik zal dus niets kunnen zeggen. Er is ongetwijfeld nog genoeg om over te praten over deze zaak. Ook in de rechtszaal, maar daar ga ik het niet over hebben nu. Dat komt nog.’

Voorstel

In haar nieuwe boek ‘Het geluid van de stilte’ dat deze week verscheen, schrijft Weski dat het Openbaar Ministerie haar tijdens haar detentie een voorstel heeft gedaan om kroongetuige dan wel ‘bijzondere informant met gunsten’ te worden. Ze weigert het aanbod van de twee officieren van justitie.

In Buitenhof legt Weski uit waarom ze niet op het aanbod ingaat. Dat heeft onder meer te maken met haar Joodse roots en geheimhoudingsplicht.

‘Ik zeg dan dat genetische gronden en duizenden jaren van voorvaderen mij ongeschikt maken voor de functie als kroongetuige. Dat sowieso en ik ben uiteraard ook geheimhouder. Ik heb mijn geheimhoudingsplicht. En ik ben het natuurlijk absoluut oneens met het gebruik van kroongetuigen of dat soort figuranten in een strafproces, omdat dat niets met waarheidsvinding te maken heeft.’

Justitie wil niet reageren op de uitspraken van Weski over het ruime aanbod dat haar zou zijn gedaan om kroongetuige te worden, omdat ze verdachte is in een lopend strafrechtelijk onderzoek.

Op de vraag van Twan Huys of het het achteraf gezien allemaal waard was, na 45 jaar een topcarrière gehad te hebben en 6,5 dag per week gewerkt te hebben, zegt Inez Weski: