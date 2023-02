‘Bandidos-president opnieuw aangehouden om dragen clubkleding’

Connect on Linked in

De politie heeft de president van de Heerlense afdeling van Bandidos MC gearresteerd omdat hij op een motor reed met Bandidos-kleding. Dagblad De Limburger schrijft dat dit is gebeurd omdat dragen van colors en andere kleding met Bandidos-uitingen in strijd is met de wet. De MC is net als vergelijkbare clubs verboden in Nederland. Het Bandido-vest is in beslag genomen.

Echt en Tilburg

De Bandidos in kwestie is Brian H. uit Landgraaf, die in april 2021 om diezelfde reden werd aangehouden. Van die zaak is hij echter daarna in hoger beroep door het gerechtshof in Den Bosch vrijgesproken omdat het alleen ‘een ongerichte, individuele gedraging van een voormalig lid van de inmiddels verboden verklaarde organisatie’ was, aldus het gerechtshof.

In een vergelijkbare zaak van twee Bandidos uit Echt en Tilburg sprak de rechtbank in Den Bosch de verdachten in december vrij met dezelfde argumenten.

Hoge Raad

Het Openbaar Ministerie is in de eerdere zaak van Brian H. in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Die heeft heeft in 2018 het lidmaatschap van Bandidos Holland verboden maar lokale afdelingen zoals chapter Heerlen zijn daarmee geen verboden clubs. De vraag is in hoeverre het kledingverbod nu wel en niet strafbaar is.