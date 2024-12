‘Bedreigde getuige wil verklaringen inbrengen in lopende strafzaken’

Acht kluisverklaringen Schouten gaf maandag in Hilversum een persconferentie, waarin hij vertelde hoe de contacten tussen Goran K. (34) en justitie de laatste jaren zijn verlopen. Volgens de advocaat was er een kroongetuigedeal in de maak tussen K. en het OM, maar heeft justitie deze afgeblazen. De acht geheime kluisverklaringen van K. wil het OM vernietigen, omdat er met hem geen kroongetuigeovereenkomst is gesloten.

Volgens Schouten is er nooit afgesproken “dat de getuige zijn eigen kluisverklaringen niet zou mogen inbrengen in een strafzaak als hij bereid is dat zonder deal te doen. En Goran is daartoe bereid.”

Volgens Schouten heeft de landsadvocaat toegezegd dat de verklaringen van K. niet zullen worden vernietigd zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan over de kwestie. Het is nog niet bekend wanneer het kort geding dient.

‘Pertinent onjuist’

Het OM zegt maandag in een persbericht te betreuren dat Schouten en K. de publiciteit zoeken. ‘De bewering dat het OM met de verklaringen van deze persoon zou hebben beschikt over informatie die een aanslag op Peter R. de Vries had kunnen voorkomen en daarmee niets zou hebben gedaan, is pertinent onjuist en boosaardig. Wanneer in verkennende gesprekken met een potentiële kroongetuige door die persoon mededelingen worden gedaan over een dreiging jegens derden, wordt deze informatie ALTIJD gebruikt door het OM om daartegen weerstand te bieden.’

Liquidatie in Huijbergen

Goran K. werd in 2016 veroordeeld tot negen jaar cel omdat hij op de uitkijk stond toen Litouwer Gintas Macionis in 2014 bij een woning in Huijbergen (West-Brabant) werd geliquideerd. K. zat jarenlang vast tussen talloze zware criminelen, onder wie verdachten van de moorden op Derk Wiersum en Peter R. de Vries.

Goran K. trad ook al op als getuige in het proces over de moorden in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt.

Informatie doorgespeeld

K. raakte in de gevangenis in grote problemen omdat hij als enige van de verdachten in de zaak van de liquidatie van Macionis had gepraat met de politie. Zo vertelde hij wie volgens hem de opdrachtgever was geweest. Hij kreeg bedreigingen en moest in afzondering en op bijzondere locaties worden beveiligd. Die status bracht hem in contact met zware criminelen als Anouar Taghi. Sindsdien heeft hij geheime contacten met rechercheurs van inlichtingendiensten.