Bedreiger Mark Rutte opnieuw veroordeeld

Connect on Linked in

De Katwijkse complotdenker Huig P. is in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor bedreiging van demissionair premier Rutte. Het Haagse gerechtshof legt de man een gevangenisstraf van 10 weken op, waarvan 4 voorwaardelijk.

Tijdens de covid-19 epidemie, in november 2021 plaatste de man, kort voor een persconferentie in verband met de coronamaatregelen, onderstaande foto en bericht op Twitter. ´De persconferentie gaat niet door vanavond´, suggererend dat Mark Rutte en Hugo de Jonge in de lijkzakken zouden liggen. Sommigen beschouwden het als een cynische grap, maar het Openbaar Ministerie zag de humor er niet van in en besloot P. te vervolgen.

Babymoorden

Huig P. krijgt ook een contactverbod. Hij mag Rutte en De Jonge gedurende 3 jaar op geen enkele manier benaderen. In de afgelopen jaren benaderde P. constant bewindslieden op het Binnenhof met suggestieve vragen, complottheorieen en onbewezen aantijgingen van georganiseerd kindermisbruik en ´babymoorden´. Enkele dagen na zijn zitting in hoger beroep benaderde hij Mark Rutte alweer op het Binnenhof en filmde dat.

Stalker

Huig P. werd onlangs ook al veroordeeld door de rechtbank in Breda vanwege stalking, opruiing en smaad. Hij beschuldigde o.a. oud-topambtenaar Joris Demmink en de echtgenoot van een rechter van seksueel misbruik, zonder enig substantieel bewijs. P. baseerde zich naar eigen zeggen voornamelijk op een uitzending van radiorubriek Argos over het sexueel misbruik van de minderjarige ´Lisa´. De beschuldigingen in het radioprogramma werden onderzocht door een onafhankelijke onderzoekscommissie, maar die vond geen bewijs. Toch bleef Huig P. de beschuldigingen herhalen. De Argos uitzending werd onlangs offline gehaald door de producerende omroepen omdat ze er journalistiek niet langer achter staan. En de moeder van Lisa werd onlangs ook veroordeeld wegens smaad. P. was ´klakkeloos´ meegegaan in het verhaal, vond de rechtbank. Dat leidde tot stalking van de vermeende daders, waarbij Huig P. met een megafoon enkele malen voor hun woning stond te schreeuwen en de beelden op internet plaatste.

Kwart miljoen

Huig P. is bij zijn acties financieel gesteund door zijn zwager, de Katwijkse vismiljonair Nico Parlevliet, onthulde het tv-programma Medialogica onlangs. Parlevliet betaalde een dwangsom van een kwart miljoen euro die door de rechter was opgelegd en moest verhinderen dat P. opnieuw mensen lastig viel. Na betalen van de kwart miljoen ging P. gewoon door met het stalken en bedreigen van mensen.

Klokkenluider

Huig P. werkte in het verleden als PIW´er in het Scheveningse gevangenisziekenhuis. Daar zou hij naar eigen zeggen ´misstanden´hebben ontdekt en aangekaart. Sindsdien noemt hij zichzelf een ´erkende klokkenluider´ die zou zijn ontslagen omdat hij de misstanden zou hebben onthuld. Na officieel onderzoek bleken er overigens helemaal geen misstanden te zijn. Huig P. werd ontslagen vanwege zijn werkhouding, schreef de minister in een kamerbrief, niet vanwege zijn klachten. Volgens het Huis van de Klokkenluiders bestaat er ook niet zoiets als een ´erkennning´ van klokkenluiders. Dit is een door Huig P. zelf bedachte eretitel.