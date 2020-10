‘Bedrijf in Loosdrecht faciliteerde drugscriminelen’

De politie heeft woensdag een bedrijf in Loosdrecht binnenste buiten gekeerd op zoek naar bewijs over het het faciliteren van productie en handel in cocaïne. Er zouden verschillende spullen zijn gevonden die hiermee in verband te brengen zijn. In het bedrijfspand aan de Industrieweg is ook de administratie in beslag genomen.

De politie wil onderzoeken of er sprake is geweest van inkomsten uit criminele hoek. De burgemeester heeft op 1 oktober een voornemen tot sluiting van het pand voor de duur van 6 maanden uitgereikt.

Volgens de politie liet het bedrijf zich gebruiken door drugscriminelen door bijvoorbeeld loodsruimte ter beschikking te stellen.