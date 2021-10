Bedrijfspand in Leiden gesloten na schietpartij met zwaargewonde

Connect on Linked in

Een bedrijfspand aan de Flevoweg in Leiden is op last van de burgemeester voor twee weken gesloten na een schietpartij waarbij vrijdagnacht een slachtoffer zwaargewond raakte. Ter plaatse werden meerdere aanhoudingen verricht. De verdachten worden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Vrijdagavond rond 00.00 kwam er een melding binnen dat er schoten waren gehoord op een industrieterrein aan de Flevoweg. Er zou een ruzie hebben plaatsgevonden bij een bedrijf waarbij een persoon ernstig gewond was geraakt. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en is nog bezig met het onderzoek.

Op last van burgemeester Henri Lenferink is het bedrijfspand onmiddelijk voor twee weken gesloten. Het besluit is genomen, omdat de schietpartij ‘een acute ernstige verstoring en bedreiging is van de openbare orde en veiligheid’.